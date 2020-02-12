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12 февраля 2020, 17:38

Снова заминировали: в Киеве эвакуировали центральный железнодорожный вокзал

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12 февраля 2020, 17:38
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Объект проверяют взрывотехники, кинологи и полиция
Объект проверяют взрывотехники, кинологи и полиция

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуирован из-за анонимного сообщения о якобы его заминировании, сообщает пресс-центр Укрзализныци в Facebook.

"Работу Центрального железнодорожного вокзала в Киеве временно ограничено. Всех работников и пассажиров вокзала евакуировано.Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - заявили в УЗ.

По сообщению ведомства, поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.


#замінували #вокзал #залізниця
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