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12 февраля 2020, 17:45

В России бывший топ-чиновник покончил с собой в зале суда

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12 февраля 2020, 17:45
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Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил в себя после вынесения приговора по делу о вымогательстве
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил в себя после вынесения приговора по делу о вымогательстве

Как сообщает RegioNews, эти данные подтвердил адвокат Свиридова Григорий Иванищев.

Бывший топ-чиновник обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова, пишет РБК.

До приговора он находился под подпиской о невыезде.

После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.

Напомним, сегодня нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщили о подозрении в статье об угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.


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