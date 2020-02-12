В России бывший топ-чиновник покончил с собой в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил в себя после вынесения приговора по делу о вымогательстве

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов выстрелил в себя после вынесения приговора по делу о вымогательстве

Как сообщает RegioNews, эти данные подтвердил адвокат Свиридова Григорий Иванищев.



Бывший топ-чиновник обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова, пишет РБК.



До приговора он находился под подпиской о невыезде.



После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.



Напомним, сегодня нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине сообщили о подозрении в статье об угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.



В случае доказательства вины, нардепу грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.