В Одессе на месте снесенной мемориальной таблички прикрепили публикацию Шария «Жуков. Великий убийца»
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на издание 048.ua.
На фасаде общежития Одесского национального университета имени Мечникова появилось изображение Анатолия Шария, лидера одноименной партии, а также часть текста из его статьи, написанной 9 мая 2011 года на сайте Обозреватель. В ней Анатолий Шарий резко высказывается против Георгия Жукова, называя его "кровавым монстром" и "великим убийцей".
"Когда-нибудь потомки миллионов героев Отечественной войны вычеркнут имя этого "полководца" из книг о победе, потому что к великой победе нашего народа данный тип имеет отношение весьма опосредованное. Но 9 Мая, в День Победы, портреты убийцы, многоженца и маньяка понесут по улицам освобожденных городов внуки и правнуки тех, кого величайший гений военного дела по скудоумию и трусости своей превратил в перегной" - написано в статье Анатолия Шария.
Активисты рассказали, что так отреагировали на попытку членов партии "Шария" восстановить демонтированную табличку на фасаде общежития. Они отмечают, что Шарий ранее выступал против Жукова, называл его убийцей и предлагал сносить его памятники, а теперь защищает его.
Стоить отметить, что в Одессе 4 февраля демонтировали последний памятный знак Георгию Жукову.
После чего партийцы Анатолия Шария пытались заново установить мемориальную табличку. Ее установке помешали активисты, которые также пришли к общежитию.
"Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак" - прокомментировал события журналистам один из активистов Демьян Ганул.
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