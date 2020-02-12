В Одессе на месте снесенной мемориальной таблички прикрепили публикацию Шария «Жуков. Великий убийца»

В Одессе на улице Новосельского 64, активисты установили новую табличку на месте где недавно был барельеф маршалу Георгию Жукову.

Фото: издание 048.ua

В Одессе на улице Новосельского 64, активисты установили новую табличку на месте где недавно был барельеф маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на издание 048.ua.

На фасаде общежития Одесского национального университета имени Мечникова появилось изображение Анатолия Шария, лидера одноименной партии, а также часть текста из его статьи, написанной 9 мая 2011 года на сайте Обозреватель. В ней Анатолий Шарий резко высказывается против Георгия Жукова, называя его "кровавым монстром" и "великим убийцей".

"Когда-нибудь потомки миллионов героев Отечественной войны вычеркнут имя этого "полководца" из книг о победе, потому что к великой победе нашего народа данный тип имеет отношение весьма опосредованное. Но 9 Мая, в День Победы, портреты убийцы, многоженца и маньяка понесут по улицам освобожденных городов внуки и правнуки тех, кого величайший гений военного дела по скудоумию и трусости своей превратил в перегной" - написано в статье Анатолия Шария.

Активисты рассказали, что так отреагировали на попытку членов партии "Шария" восстановить демонтированную табличку на фасаде общежития. Они отмечают, что Шарий ранее выступал против Жукова, называл его убийцей и предлагал сносить его памятники, а теперь защищает его.

Стоить отметить, что в Одессе 4 февраля демонтировали последний памятный знак Георгию Жукову.

После чего партийцы Анатолия Шария пытались заново установить мемориальную табличку. Ее установке помешали активисты, которые также пришли к общежитию.

"Мы как раз подходили к зданию. Увидели человек 15 с символикой партии Шария. Они изготовили своими силами табличку и пытались ее повесить. Но у них начались трястись руки, табличка упала и разбилась. Пришлось выбросить ее в мусорный бак" - прокомментировал события журналистам один из активистов Демьян Ганул.