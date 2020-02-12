Назначили нового главу Полесской таможни

Согласно результатам конкурса им стал Сергей Панчук

Согласно результатам конкурса им стал Сергей Панчук

Конкурс длился в течение 45 дней и предусматривал 3 этапа отбора, сообщает Новая таможня. На должность руководителя претендовали 24 кандидата.



Сергей Панчук родился 24 апреля 1971 в селе Подгородное Любомльского района Волынской области. Окончил Луцкий индустриальный институт и Волынский государственный университет. Перед назначением работал первым заместителем начальника Ровенской таможни ДФС. К этому более 20 лет работал на Волынской, Ягодинской, Львовской и Ровенской таможнях.



В декларации Панчука - две квартиры, два гаража, гидро цикл и два автомобиля - "Ниссан" и "Мерседес".