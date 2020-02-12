Экс-глава Харьковской ОГА Юлия Светличная баллотируется в Раду

Экс-глава Харьковской облгосадминистраций Юлия Светличная примет участие в выборах по 179 округу, которые пройдут 15 марта

Фото: страница в Facebook Юлии Светличной

Экс-глава Харьковской облгосадминистраций Юлия Светличная примет участие в выборах по 179 округу, которые пройдут 15 марта

Об этом, как сообщает RegioNews, Светличная написала на своей странице в Facebook.

"Приняла решение принять участие в выборах. 179 округ. много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать. Продолжим", - говорится в сообщении.

Промежуточные выборы народного депутата Украины в округе № 179 состоятся 15 марта. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, который представлял 179 округ в Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), главой Харьковской облгосадминистрации. Кандидаты в депутаты могут подать документы в Центральную избирательную комиссию для официальной регистрации до 13 февраля включительно.

По состоянию на 10 февраля ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины в округ № 179.

Отметим, в СМИ Светличную часто называют ближайшей соратницей экс-главы администрации президента Игоря Райнина (с 2016-го по 2019-й годы).

С 2012 по 2014 год Райнин и Светличная были госслужащими и работали в частных предприятиях. В апреле 2014-го Светличная стала директором Департамента по повышению конкурентоспособности региона.

В ноябре 2014 Светличную назначили на должность заместителя председателя Харьковской ОГА. В апреле 2016-го Райнин, возглавляя ОГА, повысил Светличную до первого заместителя. С августа 2016 Светличная возглавила Харьковскую ОГА до момента своего освобождения в ноябре 2019 года.