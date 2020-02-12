Скандал в РФ: Роскомнадзор запретил демонстрировать георгиевскую ленту на гениталиях

Роскомнадзор требует удалить из сети фотографию темнокожего мужчины на фоне российского флага и с георгиевской лентой

Роскомнадзор требует удалить из сети фотографию темнокожего мужчины на фоне российского флага и с георгиевской лентой

Снимок появился на сайте юмористической энциклопедии "Луркоморье". Роскомнадзор потребовал удалить картинку из-за того, что она "выражает явное неуважение к государству, Конституции, официальным символам России и главы государства", сообщил в своем Telegram-канале один из основателей проекта Давид Хомак.





В Роскомнадзоре уточнили, что 10 февраля изображения внесли в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры России. Картинку назвали оскорбительной и нарушающим нравственность.



Скандальное фото было опубликовано на одной из страниц сайта, посвященной темнокожим.