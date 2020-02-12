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12 февраля 2020, 16:35

Бобры уничтожают деревья в историческом парке на Киевщине

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12 февраля 2020, 16:35
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Зоологи говорят, животных привлекла тишина и озеро с чистой водой. Работники парка подсчитывают убытки от незваных гостей
Зоологи говорят, животных привлекла тишина и озеро с чистой водой. Работники парка подсчитывают убытки от незваных гостей

За короткое время бобры погрызли и свалили свыше 20 деревьев в историческом парке Кагарлык, рассказывает ТСН.

Зоологи определили: на озере обитает целая семья бобров - 8 особей. В озере чистая вода и животным это очень нравится. Вероятно, животные перекочевали сюда с местной реки Росавы.


Местные жители не в восторге от такого соседства. Деревья диаметром более 20 см бобры срезают меньше чем за сутки. За несколько дней грызуны повалили дуб, который радовал глаз более полувека. Перегрызли также все ивы вокруг озера. Здесь не осталось ни одного стоячего дерева.


Работники парка бобров здесь видят впервые. Чтобы спасти деревья обматывают их железной сеткой. Зоологи советуют работникам отловить животных и переселить в другое место подальше от парка.


#бобри #парки #Кагарлик
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