18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 16:44

В Брюсселе министры стран-членов НАТО обсудят угрозы РФ

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 16:44
Читайте також українською мовою
В среду, 12 февраля, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, в ходе которой участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы
В среду, 12 февраля, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, в ходе которой участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы

Как сообщает RegioNews, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, "во время встречи участники подведут итоги работы, которая проводится в НАТО, в контексте ответа на новые российские ракетные системы".

По его словам, НАТО будет оборонительной и сбалансированной. НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты в Европе, вместо этого - усилит готовность средств противовоздушной и противоракетной обороны, будет принимать меры по наращиванию неядерных сил и средств.

Главными темами встречи также является продолжение тренировочной миссии НАТО в Ираке, совместные действия стран-союзниц и стран-партнеров в Афганистане.

Ранее стало известно, что Россия усиливает морские позиции.


НАТО
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »