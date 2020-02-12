В Брюсселе министры стран-членов НАТО обсудят угрозы РФ

В среду, 12 февраля, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, в ходе которой участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы

В среду, 12 февраля, в Брюсселе проходит встреча министров обороны стран НАТО, в ходе которой участники обсудят ответы на новые российские ракетные системы

Как сообщает RegioNews, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, "во время встречи участники подведут итоги работы, которая проводится в НАТО, в контексте ответа на новые российские ракетные системы".

По его словам, НАТО будет оборонительной и сбалансированной. НАТО не намерено развертывать новые ядерные ракеты в Европе, вместо этого - усилит готовность средств противовоздушной и противоракетной обороны, будет принимать меры по наращиванию неядерных сил и средств.

Главными темами встречи также является продолжение тренировочной миссии НАТО в Ираке, совместные действия стран-союзниц и стран-партнеров в Афганистане.

Ранее стало известно, что Россия усиливает морские позиции.