Никаких выборов в оккупированном Донбассе: львовские депутаты выступили с заявлением к президенту

Вчера, 11 февраля, Львовский областной совет принял заявление относительно высказываний помощника президента Украины Андрея Ермака относительно проведения местных выборов в 2020 году на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Фото с сайта Львовского областного совета

Вчера, 11 февраля, Львовский областной совет принял заявление относительно высказываний помощника президента Украины Андрея Ермака относительно проведения местных выборов в 2020 году на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной совет.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, выражаем глубокую обеспокоенность заявлением помощника президента Украины Андрея Ермака относительно нового "пакета договоренностей" на следующий раунд переговоров в нормандском формате, которые предусматривают проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях в конце октября 2020 года", - говорится в тексте заявления.

Депутаты отметили, что принято политическое решение о разведении войск не улучшило, а наоборот – ухудшило ситуацию вблизи линии разграничения на всей ее протяженности. На международных встречах высокого уровня не удалось договориться даже о прекращении огня.

Поэтому вынесение в форме предложения к встрече в нормандском формате идеи проведения местных выборов на оккупированном Россией Донбассе в 2020 году является откровенно антиукраинским действием по сути и российским сценарием по форме.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести служебное расследование относительно должностных лиц офиса президента Украины, которые предлагают антиукраинские и незаконные инициативы по проведению местных выборов в 2020 году в форме официальных предложений международных встреч на высоком уровне, а на время расследования отстранить их от внешнеполитических вопросов, которые по непонятным причинам входят в круг их обязанностей", - подчеркнуто в тексте

Избранники призвали всех должностных лиц офиса президента Украины прекратить консультации и продвижения незаконных инициатив, которые включают идею проведения местных выборов на Донбассе. Никаких выборов на временно оккупированном Донбассе в 2020 году.