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12 февраля 2020, 16:23

Правительство выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

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12 февраля 2020, 16:23
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Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале
Фото: Кабмин
Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Как сообщает RegioNews, на финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых обучается не менее 350 учеников.

Использование субвенции осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов:

  • финансирование школ в Киеве, городах областного значения, ОТГ с административным центром в таких городах - 70% бюджетных средств и 30% из местного бюджета.
  • финансирование в ОТГ и районах - 90% бюджетных средств и 10% местных.
  • финансирование в селах / поселках со статусом горных и населенные пункты на линии соприкосновения - соответственно, 95% и 5%.

По словам Гончарука, все работы должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Ранее Гончарук анонсировал инфраструктурную модернизацию в Украине.


Кабмін Гончарук школа
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