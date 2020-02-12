Правительство выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Фото: Кабмин

Речь идет о ремонте или завершении строительства опорных и больших школ, закупке оборудования и обновлении интерьеров. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале