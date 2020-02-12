На Прикарпатье перекрыли движение из-за плохих дорог

Сегодня, 12 февраля, в Рожнятовском районе люди частично перекрыли движение транспорта, пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

Фото со страницы Патрульной полиции в facebook

Сегодня, 12 февраля, в Рожнятовском районе люди частично перекрыли движение транспорта, пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Ивано-Франковской области.

Жители частично перекрыли движение транспорта в Креховичах на Рожнятивщине. Речь идет о дороге национального значения Н-10 "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы". Таким образом люди намерены привлечь внимание властей к вопросу ремонта дорог в районе.

Акция протеста началась в 13 часов. Примерно тридцать местных жителей непрерывно двигались по пешеходному переходу на ул. 22 января, частично пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

по Состоянию на 15 часов движение транспорта восстановлено.