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12 февраля 2020, 15:29

На Прикарпатье перекрыли движение из-за плохих дорог

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12 февраля 2020, 15:29
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Сегодня, 12 февраля, в Рожнятовском районе люди частично перекрыли движение транспорта, пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.
Фото со страницы Патрульной полиции в facebook
Сегодня, 12 февраля, в Рожнятовском районе люди частично перекрыли движение транспорта, пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Ивано-Франковской области.

Жители частично перекрыли движение транспорта в Креховичах на Рожнятивщине. Речь идет о дороге национального значения Н-10 "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы". Таким образом люди намерены привлечь внимание властей к вопросу ремонта дорог в районе.

Акция протеста началась в 13 часов. Примерно тридцать местных жителей непрерывно двигались по пешеходному переходу на ул. 22 января, частично пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

по Состоянию на 15 часов движение транспорта восстановлено.


рух транспорту перекриття
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