Выяснилось, где в киевском метро появится 4G

В марте 4G появится на первых 8 станциях киевского метрополитена. Об этом сообщил советник городского головы Киева Максим Бахматов

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В марте 4G появится на первых 8 станциях киевского метрополитена. Об этом сообщил советник городского головы Киева Максим Бахматов

Как сообщает RegioNews, мобильные операторы уже завезли первые партии специального оборудования для построения сети.



"Внедрение 4G в метро - это вопрос национального масштаба. Закон должен выполняться. Есть юридические процессы, которые необходимо соблюдать. Если объединим усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен в анонсированные сроки", - пояснил Бахматов.



На март 2020 запланирован запуск 4G на станциях "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Сырец", "Дорогожичи", "Героев Днепра", "Минская" и "Оболонь".



Ранее сообщалось, что в конце 2020 - начале 2021 4G должны запустить на всех станция метро.