В центре Луцка полиция игнорирует салон интимных услуг - депутат
О борьбе народного избранника с "клубничным" бизнесом сообщает ИА "Волынские новости".
"В центре Луцка - салон интимніх услуг! Журналисты ТРК " Аверс", которые проводили расследование о работе "Карамельки", рассказали мне, что заведение работает, а полиция даже не реагирует на вызовы в салон, - возмущается Владимир Кучер. - Ведь по статистике местных полицейских на всю Волынь - лишь одна проститутка "
Журналисты ТРК "Аверс" также поделились впечатлениями от посещения "Юноны" (так официально называется "Карамелька"). В помещении работает нелегальная сауна, продают алкоголь. В салоне находилось 8 девушек с клиентами. Никаких разрешительных документов на работу салона не нашли.
Увидев журналистов девушки побежали прятать любителей "сладкого". Журналисты вызвали полицию, но правоохранители отказались проводить следственные действия. Салон - частная собственность и они не имеют права что-то выяснять без разрешения владельца.
Глава прокуратуры области Тарас Безрукий настроен менее критично: "Прокуратура взяла информацию депутата во внимание. Но надо понимать, что не все случаи такого рода являются уголовными. Большинства таких нарушений предусмотрена административная ответственность ".
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