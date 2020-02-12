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12 февраля 2020, 15:17

Рука Москвы дотянулась: в Одессе упал украинский флаг

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12 февраля 2020, 15:17
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В Одесе на Куликовом поле упал флагшток с государственным флагом. Сотрудники Южного Межрегионального отдела Украинского института национальной памяти предположили, что это было надругательство над государственными символами.
Фото: Facebook
В Одесе на Куликовом поле упал флагшток с государственным флагом. Сотрудники Южного Межрегионального отдела Украинского института национальной памяти предположили, что это было надругательство над государственными символами.

Об этом сообщается на странице Южного Межрегионального отдела УИНП в соцсети Facebook, передает RegioNews.

В сообщении говорится, что на флагштоке содержится надпись "Рука Москвы дотянулась".

"Наши сотрудники даже осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли были намеренно разболтаны. Кроме того, на заборе появились листовки антиукраинского содержания, прославляющие террористов и государство-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники УИНП потребовали от правоохранительных органов наказать виновных и недопустить надругательств в будущем. Сам флаг неравнодушные граждане подобрали с асфальта.


флаг надругательство
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