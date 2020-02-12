Рука Москвы дотянулась: в Одессе упал украинский флаг

В Одесе на Куликовом поле упал флагшток с государственным флагом. Сотрудники Южного Межрегионального отдела Украинского института национальной памяти предположили, что это было надругательство над государственными символами.

Фото: Facebook

В Одесе на Куликовом поле упал флагшток с государственным флагом. Сотрудники Южного Межрегионального отдела Украинского института национальной памяти предположили, что это было надругательство над государственными символами.