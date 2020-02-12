Зеленский встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.

Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.