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12 февраля 2020, 15:13

Зеленский встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения

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12 февраля 2020, 15:13
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.
Фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, который находится с визитом в Украине.

Как сообщает RegioNews, во время встречи собеседники обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизове, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейской зеленой соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.

Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.

Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Оливера Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.


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