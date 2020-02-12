Зеленский встретился с Еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения
Как сообщает RegioNews, во время встречи собеседники обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них - подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизове, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейской зеленой соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации.
Стороны обсудили прогресс в реализации системных реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны.
Владимир Зеленский отметил, что Украина ожидает инвестиционную поддержку Европейского Союза и государств - членов ЕС. Он также проинформировал Оливера Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.
- 22:50 12 февраля Парубия допросили в ГБР
- 20:00 12 февраля Опрос: как изменилось за год экономическое положение украинских семей
- 19:45 12 февраля ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
- 19:40 12 февраля В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана
- 19:30 12 февраля Украинцы верят, что в стране дела идут в правильном направлении - опрос
- 19:16 12 февраля В харьковском зоопарке построят туалет за почти 17 миллионов
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання