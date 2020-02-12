В Кабмине рассказали, когда аграрии начнут получать госвыплаты
Как сообщает RegioNews, по словам Высоцкого, в целом на развитие агропромышленного сектора из государственного бюджета выделяется 4 млрд 240 миллионов гривен.
"Из них на программу государственной поддержки АПК предусмотрено 4 миллиарда гривен, а 240 миллионов гривен на создание Фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из 4 миллиардов гривен предполагается выделить 1,2 миллиарда гривен на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 млн гривен на садоводство и фермерство", - указано в сообщении.
Так, средства после их утверждения планируется выделить в три этапа. По состоянию на сейчас Кабинет министров еще не утвердил программу государственной поддержки аграриев. По словам чиновника, сначала КМУ должен принять постановление о распределении этих средств, после принять порядок распределения средств в каждом отдельном направлении и принять соответствующие статьи в бюджете.
"Все это займет от одного до полутора месяцев. И аграрии смогут получить деньги с апреля-месяца. Финансирование будет направлено на: удешевление кредитов, поддержку развития фермерских хозяйств, поддержку развития садоводства, виноградарства и хмелеводства, предоставление кредитов фермерских хозяйствам, поддержку развития животноводства, удешевление стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования и т.д.", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Кабмине призвали Раду включить в повестку дня проект правительства по кредитованию фермеров.
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