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12 февраля 2020, 14:50

В Кабмине рассказали, когда аграрии начнут получать госвыплаты

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12 февраля 2020, 14:50
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Аграриям начнут выплачивать средства в рамках государственной поддержки агросектора с апреля. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий
Фото: Тарас Высоцкий
Аграриям начнут выплачивать средства в рамках государственной поддержки агросектора с апреля. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий

Как сообщает RegioNews, по словам Высоцкого, в целом на развитие агропромышленного сектора из государственного бюджета выделяется 4 млрд 240 миллионов гривен.

"Из них на программу государственной поддержки АПК предусмотрено 4 миллиарда гривен, а 240 миллионов гривен на создание Фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из 4 миллиардов гривен предполагается выделить 1,2 миллиарда гривен на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 млн гривен на садоводство и фермерство", - указано в сообщении.

Так, средства после их утверждения планируется выделить в три этапа. По состоянию на сейчас Кабинет министров еще не утвердил программу государственной поддержки аграриев. По словам чиновника, сначала КМУ должен принять постановление о распределении этих средств, после принять порядок распределения средств в каждом отдельном направлении и принять соответствующие статьи в бюджете.

"Все это займет от одного до полутора месяцев. И аграрии смогут получить деньги с апреля-месяца. Финансирование будет направлено на: удешевление кредитов, поддержку развития фермерских хозяйств, поддержку развития садоводства, виноградарства и хмелеводства, предоставление кредитов фермерских хозяйствам, поддержку развития животноводства, удешевление стоимости отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования и т.д.", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Кабмине призвали Раду включить в повестку дня проект правительства по кредитованию фермеров.


Кабмін аграрії держпідтримка
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