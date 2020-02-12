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12 февраля 2020, 13:53

В Запорожье СБУ провела обыски в департаменте ЖКХ: искали миллион гривен

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12 февраля 2020, 13:53
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В Запорожье сотрудники СБУ в среду, 12 февраля, провели следственные действия в департаменте ЖКХ городского совета и двух фирмах. Речь идет о директоре департамента ЖКХ Сергее Полевом, директоре фирмы технадзора и директоре фирмы-подрядчика.
Фото: Издание «Акцент»
В Запорожье сотрудники СБУ в среду, 12 февраля, провели следственные действия в департаменте ЖКХ городского совета и двух фирмах. Речь идет о директоре департамента ЖКХ Сергее Полевом, директоре фирмы технадзора и директоре фирмы-подрядчика.

Об этом собщает RegioNews с ссылкой на местое издание "Акцент".

Обвинения предъявляются по ст. 191 ККУ о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Речь идет о подозрении в хищении и растрате 1,1 миллиона гривен.

"Установлено, что в период с июня по ноябрь 2017 одним из департаментов Запорожского городского совета было заключено 58 договоров с обществом с ограниченной ответственностью с целью замены насосов холодного и горячего водоснабжения, дренажных насосов в подвальных помещениях жилых домов города Запорожья. Работы выполнялись за счет местного бюджета. По результатам проведенных осмотров выявлено отсутствие части насосов и составляющих сети водоснабжения, которые якобы были установлены", - сообщают в запорожской полиции.

Кроме того правоохранители установили, что фактически предприятие приобрело электрические насосы у другой фирмы в 1,5-2 раза ниже цены, по которой они были отражены в актах приема выполненных строительных работ и фактически оплачены Департаментом. Общая стоимость ущерба, вызванного преступными действиями злоумышленников составляет 1,1 миллиона гривен

Также сообщается, что по месту жительства фигурантов дела проводятся обыски.


обшук СБУ
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