В Запорожье СБУ провела обыски в департаменте ЖКХ: искали миллион гривен
Об этом собщает RegioNews с ссылкой на местое издание "Акцент".
Обвинения предъявляются по ст. 191 ККУ о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Речь идет о подозрении в хищении и растрате 1,1 миллиона гривен.
"Установлено, что в период с июня по ноябрь 2017 одним из департаментов Запорожского городского совета было заключено 58 договоров с обществом с ограниченной ответственностью с целью замены насосов холодного и горячего водоснабжения, дренажных насосов в подвальных помещениях жилых домов города Запорожья. Работы выполнялись за счет местного бюджета. По результатам проведенных осмотров выявлено отсутствие части насосов и составляющих сети водоснабжения, которые якобы были установлены", - сообщают в запорожской полиции.
Кроме того правоохранители установили, что фактически предприятие приобрело электрические насосы у другой фирмы в 1,5-2 раза ниже цены, по которой они были отражены в актах приема выполненных строительных работ и фактически оплачены Департаментом. Общая стоимость ущерба, вызванного преступными действиями злоумышленников составляет 1,1 миллиона гривен
Также сообщается, что по месту жительства фигурантов дела проводятся обыски.
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