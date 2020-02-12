В Запорожье СБУ провела обыски в департаменте ЖКХ: искали миллион гривен

В Запорожье сотрудники СБУ в среду, 12 февраля, провели следственные действия в департаменте ЖКХ городского совета и двух фирмах. Речь идет о директоре департамента ЖКХ Сергее Полевом, директоре фирмы технадзора и директоре фирмы-подрядчика.

Фото: Издание «Акцент»

В Запорожье сотрудники СБУ в среду, 12 февраля, провели следственные действия в департаменте ЖКХ городского совета и двух фирмах. Речь идет о директоре департамента ЖКХ Сергее Полевом, директоре фирмы технадзора и директоре фирмы-подрядчика.