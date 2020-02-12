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12 февраля 2020, 14:42

На взятке попался один из руководителей Азовской таможни

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12 февраля 2020, 14:42
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Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили на взятке заместителя начальника отдела оперативного реагирования Азовской таможни Гостаможслужбы в Донецкой области
Фото: Пресс-служба СБ Украины в Донецкой и Луганской областях
Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили на взятке заместителя начальника отдела оперативного реагирования Азовской таможни Гостаможслужбы в Донецкой области

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБ Украины в Донецкой и Луганской областях.

Чиновник требовал от таможенного брокера неправомерную выгоду, а за это обещал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении товара в режимах "импорт" и "экспорт".

Правоохранители задержали мужчину в служебном кабинете, когда он получал деньги от таможенного брокера. Сколько именно денег получил не известно.

Решается вопрос о сообщении таможеннику о подозрении.


взятка
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