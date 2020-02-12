Нацсовет оштрафовал радиостанции-нарушители почти на 1,8 миллиона гривен

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за период действия языковых квот оштрафовала украинские радиостанции почти на 1,8 миллиона гривен

Фото: facebook/Nacrada

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за период действия языковых квот оштрафовала украинские радиостанции почти на 1,8 миллиона гривен

Как передает RegioNews, об этом Укринформу сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

"Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это составляло примерно 1,6 млн грн. В 2019 году эта доля значительно уменьшилась и фактически можно сказать, что в прошлом году Нацсовет штрафов, к счастью, не накладывал ", - отметила она.

В то же время Фещук уточнила, что наибольшее количество штрафов регулятор назначил в 2017 году, то есть в первый год действия квот на радио, - это 17 штрафов. Тогда как в 2018 году, по данным Нацсовета, вещатели получили уже восемь штрафов за нарушение квот, а в 2019-м - четыре штрафы на сумму 7,5 тыс. грн, которые касались местных вещателей. Так, три из них были наложены за невыполнение песенной квоты, а еще один - за несоблюдение объема ведения передач на государственном языке. При этом заместитель председателя Нацсовета обратила внимание на то, что уменьшается сумма штрафов за несоблюдение квот.

"Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году - около 2 тыс. грн. И, если среди нарушителей в течение 2017-2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019- м - это четыре местные радиостанции. То есть, как видим, тенденция положительная. К сожалению, штрафы являются эффективным противодействием нарушениям, так как любые предупреждения не являются действенными ", - пояснила Фещук.

В свою очередь член Нацсовета Сергей Костинский добавил, что на сегодня регулятор уже зафиксировал признаки нарушения языковых квот одной из местных радиостанций и в ближайшие недели планирует рассмотреть вопрос о назначении проверки заказчику.

"То есть такие инциденты будут появляться, но это уже не является систематической проблемой. Мы в любом случае изучаем эфиры всех радиостанций и обращаем внимание на все жалобы от граждан. Также реагируем на сообщения в соцсетях, хотя формально это и не является официальной коммуникацией, но для нас важно, чтобы квоты работали ", - сказал он.

В то же время чиновник констатировал, что тренд на снижение количества нарушений языковых квот становится возможным благодаря принципиальной позиции Нацсовета, когда санкции применяются за любой доказанный факт несоблюдения требований законодательства - даже если это одна песня.

"На уровне сетевых радиостанций квоты сейчас работают уже по умолчанию, то есть на сегодня это вообще не является предметом дискуссии. На уровне местных радиостанций еще бывают случаи, но они единичны и связаны обычно с определенными техническими проблемами. Нас радует не размер штрафов, которые мы назначаем, а то, что радиостанции выполняют нормы закона и не требуют взамен какого-то стимулирования со стороны государства", - сказал Костинский.

СПРАВКА: 8 ноября 2016 вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О телевидении и радиовещании "(относительно доли песен государственным языком в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах)".

Согласно документу, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 вводилась постепенно: в течение первого года их должно было быть не менее 25%, второго - 30% , третьего - 35%. Ведение передач на государственном языке в течение первого года действия закона должно было составить 50%, второго - 55%, третьего - 60%.

Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.