Ночью из-за минера 13 поездов сбились с графика
Как сообщили RegioNews в пресс-службе "Укрзализныци", пассажирский поезд №42 был остановлен в 03:15 ночи, задержки составляли от 15 минут до 1,5 часа.
"Дежурная по вокзалу станции им. Т.Шевченко получила информацию, что на горячую линию 102 позвонил неизвестный и сообщил о минировании этого поезда. 700 пассажиров поезда (среди которых маленькие дети) ночью были оперативно эвакуированы. Эти люди через злую шутку злоумышленника три часа под дождем были вынуждены ждать разрешение продолжить путешествие ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после проведения оперативных действий ГСЧС города Городище, группы пиротехников и группы кинологов города Черкассы информация о минировании поезда №42 не подтвердилась, поэтому было дано разрешение на посадку пассажиров и отправление данного поезда со станции.
По данным "УЗ", сумма нанесенного ущерба от задержки поездов составляет почти 60 тыс. грн.
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