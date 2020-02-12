Тернополь вошел в тройку самых прозрачных городов Украины

Покров, Дрогобыч и Тернополь возглавили список самых прозрачных украинских городов. Рейтинг составлялся на основе данных 100 крупнейших населенных пунктов.

Покров, Дрогобыч и Тернополь возглавили список самых прозрачных украинских городов. Рейтинг составлялся на основе данных 100 крупнейших населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Transparency International.

С показателем в 79,1 балла лидируют Покров Донецкой области и Дрогобыч Львовской области. Тернополь стал третьим и единственным областным центром в тройке лидеров. Далее в списке Мариуполь, Винница, Львов, Бахмут, Камянское, Днепр и Белая Церковь.

Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины показывает, насколько городская власть раскрывает информацию о своей деятельности гражданам и предоставляет им инструменты для влияния и участия. За основание брали несколько показателей, среди которых кадровые вопросы, доступ и участие, жилищная политика и социальные услуги.

Самой прозрачной сферой в 2019 стали Кадровые вопросы. 22 города смогли получить максимальное количество баллов в этой сфере, потому обнародовали объявление конкурсов, протоколы, биографии. Таким образом они обеспечили возможность мониторинга прозрачности конкурса.

Второй стала сфера Доступ и участие, в 2019 году 75 городов обнародовали на сайте информацию о бюджете участия, общественный, партисипативный бюджет и т. п. и правила участия. В такой способ они значительно расширили возможности привлечения граждан и использования средств.

Наименее прозрачными сферами оказались Жилищная политика и Социальные услуги. Закрытость сферы жилищной политики существенно ограничивает права граждан в доступе на информацию. В этом году 18 городов не набрали ни одного балла, это означает, что там трудно узнать как распределяется жилье, кто состоит на учете лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и какие помещения находятся в собственности общины.