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12 февраля 2020, 13:40

У Путина ответили на идею Арахамии обменять воду в Крым на Донбасс

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12 февраля 2020, 13:40
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею обменять подачу воды в аннексированный Крым на возврат Украине оккупированой части Донбасса
Фото: 24smi.org
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею обменять подачу воды в аннексированный Крым на возврат Украине оккупированой части Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

"Что касается Крыма - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал Песков, комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении поставки воды в Крым в обмен на Донбасс.

Песков подчеркнул, что Крым не может быть объектом "каких-либо разменов".

"Что касается Донбасса - это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию", - добавил он.

На уточняющий вопрос, возможно ли возобновление контроля над границей в обмен на воду в Крым, Песков ответил: "Тему контроля за границей нужно сначала проголосовать с представителями Донбасса, представителями двух "самопровозглашенных республик". Без осуществления этих контактов очень трудно что-то сказать. Пока с большой долей уверенности можно предположить, что они будут против того, чтобы менять суть и сущность Минских договоренностей, под которыми также стоят визы представителей этих двух регионов".

Напомним, ранее 12 февраля Давид Арахамия согласился бы пустить воду на временно оккупированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.


Донбасс вода Крым Дмитрий Песков обмен
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