Нардеп Федина пришла в ГБР

В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований

Фото: София Федина

В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований

Как сообщает RegioNews, под зданием бюро проходит акция в поддержку Федины. В ней принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

Сегодня следователи ГБР должны вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 5 февраля Федину также вызвали в Государственное бюро расследований для проведения процессуального действия.

Ранее в ГПУ направили проект уведомления об подозрение Федине из-за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского.

6 февраля подозрение объявили волонтеру Марусе Звиробий.