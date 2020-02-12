18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 13:32

Нардеп Федина пришла в ГБР

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 13:32
Читайте також українською мовою
В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований
Фото: София Федина
В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований

Как сообщает RegioNews, под зданием бюро проходит акция в поддержку Федины. В ней принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

Сегодня следователи ГБР должны вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, 5 февраля Федину также вызвали в Государственное бюро расследований для проведения процессуального действия.

Ранее в ГПУ направили проект уведомления об подозрение Федине из-за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского.

6 февраля подозрение объявили волонтеру Марусе Звиробий.


Софія Федина ДБР
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »