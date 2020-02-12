Нардеп Федина пришла в ГБР
В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований
В среду, 12 февраля, народный депутат от фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Государственное бюро расследований
Как сообщает RegioNews, под зданием бюро проходит акция в поддержку Федины. В ней принимают участие народные депутаты и общественные активисты.
Сегодня следователи ГБР должны вручить ей уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.
Напомним, 5 февраля Федину также вызвали в Государственное бюро расследований для проведения процессуального действия.
Ранее в ГПУ направили проект уведомления об подозрение Федине из-за угрозы президенту Владимиру Зеленскому. Сообщается, что следователи ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении Зеленского.
6 февраля подозрение объявили волонтеру Марусе Звиробий.
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