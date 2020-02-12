Кабмин разработал механизм получения добровольцами статуса УБД
Как сообщает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке. Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", - пояснил он.
Ранее правительство упростило получение гражданства для добровольцев.
Напомним, закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий в парламентской газете "Голос Украины" был опубликован 24 декабря 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон.
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