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12 февраля 2020, 13:02

В Николаевской области селяне взбунтовались против создания ОТГ: грозятся перекрыть трассу

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12 февраля 2020, 13:02
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В Еланецком районе Николаевской области жители нескольких сел собрались на сходку, чтобы принять решение касательно создания объединенной территориальной громады.
Фото: Издание "Мой город"
В Еланецком районе Николаевской области жители нескольких сел собрались на сходку, чтобы принять решение касательно создания объединенной территориальной громады.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на интернет-издание "Мой город".

Собрание состоялось в среду, 12 февраля. Люди возмутились планами Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ, ведь там не учли их пожелания по созданию громады с центром в селе Воссиятское.

Местные жители выступают за создание ОТГ, которое будет включать такие села как Водяно-Лорино, Воссиятское и Малодворянка. Провести такое собрание люди решили из-за того, что в опубликованном недавно перспективном плане облгосадминистрации, не учтены их требования.

Стоит отметить, что на встречу также приглашали и главу обладминистрации Александра Стадника, однако ни его, ни кого-либо с ОГА на встрече с людьми небыло.

Также стоит отметить, что люди настроены перекрывать трассу в случае если областная власть не услышит и не учтет их требования по созданию объединенной громады.


ОТГ
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