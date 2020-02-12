В Николаевской области селяне взбунтовались против создания ОТГ: грозятся перекрыть трассу
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на интернет-издание "Мой город".
Собрание состоялось в среду, 12 февраля. Люди возмутились планами Николаевской облгосадминистрации по созданию ОТГ, ведь там не учли их пожелания по созданию громады с центром в селе Воссиятское.
Местные жители выступают за создание ОТГ, которое будет включать такие села как Водяно-Лорино, Воссиятское и Малодворянка. Провести такое собрание люди решили из-за того, что в опубликованном недавно перспективном плане облгосадминистрации, не учтены их требования.
Стоит отметить, что на встречу также приглашали и главу обладминистрации Александра Стадника, однако ни его, ни кого-либо с ОГА на встрече с людьми небыло.
Также стоит отметить, что люди настроены перекрывать трассу в случае если областная власть не услышит и не учтет их требования по созданию объединенной громады.
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