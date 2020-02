Украинцы стали счастливее на фоне роста пессимизма в мире - опрос

По состоянию на конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% - наоборот. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводил КМИС

Фото: flickr/Peter Parker

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК-Украина, таким образом, индекс счастья составил +33% против +8% в 2017 (в 2018 году этот вопрос в Украине не ставился).

Сравнительные показатели индекса счастья в Украине в 2017 и 2019 годах

Согласно данным опроса, с 2014 года в мире наблюдается неуклонное падение индекса счастья, который рассчитывается как разница между процентом счастливых и процентом несчастных людей. В частности, он снизился с 64% в 2014 году до 48% в 2018 году. В 2019 году этот показатель остался тем же, что и в 2018 году, то есть 48%.

Насколько счастливым или несчастным человеком вы себя чувствуете в связи с событиями в вашей личной жизни?

Как отмечается, более половины респондентов стран, где проводилось исследование (59%) ответили положительно, каждый десятый (11%) считает себя несчастным. Чуть больше четвертой части опрошенных (28%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. Средний индекс составил 48%. Таким образом, в Украине он несколько ниже, чем в мире в целом (ниже так называемого "мирового индекса счастья"), отмечается в опросе.

По словам социологов, степень экономического развития еще не делает восприятие личной жизни людьми более счастливой, а экономические трудности - несчастливой.

Согласно приведенным данным, даже наличие или отсутствие военных конфликтов в том или ином регионе мира на восприятие своей жизни счастливой или несчастливой влияет мало, если конфликт не происходит непосредственно в местности проживания. Таким образом личная жизнь человека в определенной степени автономна от внешних воздействий.

Кроме того, генеральный директор КМИС Владимир Паниотто подчеркнул, что на английском вопрос был таким: "In general, do you personally feel very happy, happy, neither happy nor unhappy, unhappy or very unhappy about your life?".

"И хотя прямой перевод happy это счастье, но в этом контексте оно переводилось как "удовлетворенность жизнью". Поэтому этот индекс хотя и называется "Глобальный индекс счастья", но, возможно, он ближе к удовлетворенности жизнью. И на уровень счастья, и на уровень удовлетворенности жизнью влияет не только уровень обеспеченности, но и уровень притязаний. Можно рассматривать счастье как дробь, в числителе которой уровень обеспеченности, а в знаменателе - уровень притязаний. Если уровень притязаний низкий, то люди могут быть счастливыми и при низком уровне обеспеченности. И наоборот, рост уровня притязаний снижает уровень счастья. Поэтому в некоторых бедных странах уровень счастья может быть более высоким, чем в некоторых богатых странах", - добавил он.

Индекс счастья-2019



Данные: КМИС

СПРАВКА: Глобальный опрос "Конец года" систематически проводится ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International. В ноябре 2019 года 45676 респондентов из 46 стран мира ответили на вопрос: "Насколько вы довольны или недовольны своей жизнью?". В Украине опрошено 2043 респондентов.

В 2019 году Украина заняла 15 место в международном рейтинге оптимизма Gallup International с показателем индекса 25 пунктов.