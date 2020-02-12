В Донецкой области пограничники нашли тайник с выстрелами к гранатометам

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, действующие в составе Объединенных сил, 11 февраля в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, действующие в составе Объединенных сил, 11 февраля в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами