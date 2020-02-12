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12 февраля 2020, 13:01

В Донецкой области пограничники нашли тайник с выстрелами к гранатометам

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12 февраля 2020, 13:01
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Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, действующие в составе Объединенных сил, 11 февраля в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, действующие в составе Объединенных сил, 11 февраля в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий вблизи линии соприкосновения обнаружили тайник с боеприпасами

Об этом RegioNews сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Правоохранители получили из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.

По словам пограничников, все найденные боеприпасы могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск.

Боеприпасы изъяли спасатели для дальнейшей утилизации.


боєприпаси
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