В Житомире планируют выращивать австралийских раков

Это общая инициатива украинских и австралийских ученых-аграриев. Выращивание таких животных на аквафермах - ноу-хау в развитии водного хозяйства

Это общая инициатива украинских и австралийских ученых-аграриев. Выращивание таких животных на аквафермах - ноу-хау в развитии водного хозяйства

Промышленное выращивание австралийского червонопалого рака планируют в Житомире, сообщает сайт Житомирского национального агроэкологического университета.

"Достигнута договоренность, что агентство Goodwill координировать реализацию проекту, а представители ОО Атошник отвечать за строительство аквафермах и бизнес-составляющую проекта ... Датские инвесторы рассматривают проект как перспективный и заинтересованы в финансировании его научно-исследовательской и бизнес-составляющих", - говорится в сообщении.

Австралийские раки имеют на 30% больше мясных участков, чем обычные речные. Поэтому их выращивания является экономически выгодным. За 6 месяцев масса такого рака достигает 50-60 граммов, а взрослый рак может "дотянуть" до 200-500 граммов и 40 сантиметров длины. Речной рак дорастает до таких размеров всего за 3 года. Розничная цена килограмма "австралийцев" - от 500 до 1000 гривен.