У госсекретаря Мининфраструктуры провели обыски – СМИ

В кабинете государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака проходили обыски

Фото: Андрей Галущак

В кабинете государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака проходили обыски

Как сообщает RegioNews, эту информацию LIGA.net подтвердил источник в ведомстве.

Напомним, Галущак занимает должность госсекретаря Мининфраструктуры с января 2017 года. До этого он работал в НАК ""Нафтогаз Украины", был советником руководителя ЗАО "Укргаз-энерго", работал директором инвестиционного департамента "Укрзалізниці" в 2016-2017 годах.

В ноябре 2019 года отставки Галущака требовала уволенная с поста замминистра инфраструктуры Александра Клитина, обвинив его в причастности к схемам на УЗ.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ответил тогда, что вопросов к Галущаку нет.

Ранее ГБР и Генпрокуратура провели обыски в Гослесагентстве.

Также СБУ пришла с обысками в "Киевметрострой".