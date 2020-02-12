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12 февраля 2020, 12:58

У госсекретаря Мининфраструктуры провели обыски – СМИ

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12 февраля 2020, 12:58
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В кабинете государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака проходили обыски
Фото: Андрей Галущак
В кабинете государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака проходили обыски

Как сообщает RegioNews, эту информацию LIGA.net подтвердил источник в ведомстве.

Напомним, Галущак занимает должность госсекретаря Мининфраструктуры с января 2017 года. До этого он работал в НАК ""Нафтогаз Украины", был советником руководителя ЗАО "Укргаз-энерго", работал директором инвестиционного департамента "Укрзалізниці" в 2016-2017 годах.

В ноябре 2019 года отставки Галущака требовала уволенная с поста замминистра инфраструктуры Александра Клитина, обвинив его в причастности к схемам на УЗ.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ответил тогда, что вопросов к Галущаку нет.

Ранее ГБР и Генпрокуратура провели обыски в Гослесагентстве.

Также СБУ пришла с обысками в "Киевметрострой".


обшук Міністерство інфраструктури
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