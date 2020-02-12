Гончарук рассказал о новом Долговом агентстве

Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований

Фото: Кабмин

Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований

Как сообщает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживание государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал он.

По словам премьера, создание Долгового агентства - необходимое условие выполнения плана действий правительства по уменьшению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

Гончарук пояснил, что такая модель работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

Напомним, ранее Кабмин перечислил 163 млн на погашение долгов по зарплатам шехтерам.