Черноморскому порту аннулировали разрешения на работы: в гавань не пустили комиссию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Гоструда в Одесской области.
В Гоструде пояснили, что 4 февраля 2020 года в порту должна была начаться плановая проверка соблюдения законодательства в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения.
Руководство предприятия, а именно исполняющий обязанности директора порта Александр Незнакомов, не допустило комиссию. В связи с этим Главное управление издало приказ "Об аннулировании разрешений".
В Главном управлении Гострула напомнили, что в ГП "МТП "Черноморск" за 5 лет были допущены 16 несчастных случаев связаных с производством, а именно:
- в 2016 году - 5 несчастных случаев, из них 3 с тяжелыми последствиями;
- в 2017 году - 7 несчастных случаев, из них 3 с тяжелыми последствиями;
- в 2018 году - 3 несчастных случая;
- в 2019 году - 1 несчастный случай.
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