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12 февраля 2020, 12:12

Черноморскому порту аннулировали разрешения на работы: в гавань не пустили комиссию

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12 февраля 2020, 12:12
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11 февраля комиссия Главного управления Гоструда в Одесской области издала приказ «Об аннулировании разрешений, выданных ГП «МТП «Черноморск».
Фото: Facebook
11 февраля комиссия Главного управления Гоструда в Одесской области издала приказ «Об аннулировании разрешений, выданных ГП «МТП «Черноморск».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Гоструда в Одесской области.

В Гоструде пояснили, что 4 февраля 2020 года в порту должна была начаться плановая проверка соблюдения законодательства в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, обращения со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

Руководство предприятия, а именно исполняющий обязанности директора порта Александр Незнакомов, не допустило комиссию. В связи с этим Главное управление издало приказ "Об аннулировании разрешений".

В Главном управлении Гострула напомнили, что в ГП "МТП "Черноморск" за 5 лет были допущены 16 несчастных случаев связаных с производством, а именно:

- в 2016 году - 5 несчастных случаев, из них 3 с тяжелыми последствиями;

- в 2017 году - 7 несчастных случаев, из них 3 с тяжелыми последствиями;

- в 2018 году - 3 несчастных случая;

- в 2019 году - 1 несчастный случай.


порт Черноморск
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