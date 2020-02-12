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12 февраля 2020, 12:07

На Тернопольщине на взятке разоблачили правоохранителя

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12 февраля 2020, 12:07
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При получении 400 долларов США неправомерной выгоды разоблачен начальник сектора реагирования патрульной полиции.
При получении 400 долларов США неправомерной выгоды разоблачен начальник сектора реагирования патрульной полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Тернопольской области.

Правоохранитель требовал от гражданина 400 долларов США за возвращение изъятого водительского удостоверения.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении работнику полиции подозрения по ч.3 ст.368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и избрание ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, В Одесской области уволили начальника СИЗО и его заместителя. Они были фигурантами журналистского расследования и после выхода фильма против чиновников начала работать внутренняя безопасность.


хабар злочин
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