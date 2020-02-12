"Достал таки этих людей": Богдана провожали из Офиса с песней
Об этом сообщает RegioNews.
В частности, участник группы Богдан Процишин спел кавер на песню группы "Наутилус Помпилиус" "Прогулки по воде" под своим названием - "Прощай, Андрей! Привет, Андрей!".
Полный текст песни выглядит так:
Сначала назначен был в Офис Андрей,
Но Андрей был не просто Андрей,
И Андрей доставал самых разных людей
И достал таки этих людей.
И Андрей закричал: "Я покину причал",
Я Андрей или я не Андрей.
И Спаситель ответил: спокойно, Андрей.
Ты, Андрей, не один здесь Андрей.
Видишь, там на горе - не достаточно мест
Под ней десятки сидят, кстати, каждый - Андрей,
А когда надоест, то, что каждый Андрей,
Найдется другой, найдется другой, найдется другой Андрей.
Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.
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