"Достал таки этих людей": Богдана провожали из Офиса с песней

Участники программы "Группы продленного Дна" выпустили очередной юмористический видеоролик, который в этот раз посвятили увольнению Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента

Фото: pro.berdiansk.biz

Участники программы "Группы продленного Дна" выпустили очередной юмористический видеоролик, который в этот раз посвятили увольнению Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, участник группы Богдан Процишин спел кавер на песню группы "Наутилус Помпилиус" "Прогулки по воде" под своим названием - "Прощай, Андрей! Привет, Андрей!".

Полный текст песни выглядит так:

Сначала назначен был в Офис Андрей,

Но Андрей был не просто Андрей,

И Андрей доставал самых разных людей

И достал таки этих людей.

И Андрей закричал: "Я покину причал",

Я Андрей или я не Андрей.

И Спаситель ответил: спокойно, Андрей.

Ты, Андрей, не один здесь Андрей.

Видишь, там на горе - не достаточно мест

Под ней десятки сидят, кстати, каждый - Андрей,

А когда надоест, то, что каждый Андрей,

Найдется другой, найдется другой, найдется другой Андрей.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.