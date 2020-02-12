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12 февраля 2020, 12:21

"Достал таки этих людей": Богдана провожали из Офиса с песней

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12 февраля 2020, 12:21
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Участники программы "Группы продленного Дна" выпустили очередной юмористический видеоролик, который в этот раз посвятили увольнению Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента
Фото: pro.berdiansk.biz
Участники программы "Группы продленного Дна" выпустили очередной юмористический видеоролик, который в этот раз посвятили увольнению Андрея Богдана с должности председателя Офиса президента

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, участник группы Богдан Процишин спел кавер на песню группы "Наутилус Помпилиус" "Прогулки по воде" под своим названием - "Прощай, Андрей! Привет, Андрей!".

Полный текст песни выглядит так:

Сначала назначен был в Офис Андрей,
Но Андрей был не просто Андрей,
И Андрей доставал самых разных людей
И достал таки этих людей.
И Андрей закричал: "Я покину причал",
Я Андрей или я не Андрей.
И Спаситель ответил: спокойно, Андрей.
Ты, Андрей, не один здесь Андрей.
Видишь, там на горе - не достаточно мест
Под ней десятки сидят, кстати, каждый - Андрей,
А когда надоест, то, что каждый Андрей,
Найдется другой, найдется другой, найдется другой Андрей.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.


Андрей Богдан Андрей Ермак увольнение Офис президента
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