Администрацию КПИ поймали на краже больше миллиона бюджетных гривен

Администрацию института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института подозревают в сговоре с подрядчиком и воровстве бюджетных средств на тендере

Администрацию института спецсвязи и защиты информации Киевского политехнического института подозревают в сговоре с подрядчиком и воровстве бюджетных средств на тендере

Об этом свидетельствуют материалы уголовного производства, открытого против Политеха, пишет RegioNews.



Следствие установило, что в середине августа 2018-го руководство Института спецсвязи и защиты информации по результатам тендера закупило у ООО "Грин нетворкс" оборудования для учебного ситуационного центра кибербезопасности за 2,2 млн грн. При этом фирма "Грин нетворкс" все необходимое закупила у иностранного предприятия "Логин" лишь по 1 млн грн, А остальное - 1,2 млн грн - присвоили участники схемы.

Отметим, что в КПИ разворовывали бюджетные средства по такой же схеме, как и в центре киберзащиты Госслужбы специальной связи и защиты информации. Тогда из бюджета пропало 36,5 млн грн.

В обоих случаях в схеме участвовали уже упомянутые ООО "Грин нетворкс" и фирма "Логин", конечным владельцем которой является панамская корпорация "Макро Инвест Холдинг Корп". Фирму "Грин нетворкс" зарегистрировано в Киеве на гражданина Грузии Владимира Квилитая и грузинскую фирма ООО "Грин Системс.