18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 11:53

Как Ромео и Джульетта: На Львовщине молодая пара незаконно пересекла границу

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 11:53
Читайте також українською мовою
Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела «Шегыни». Родители девушки против таких отношений, поэтому влюбленные нашли нестандартный способ быть вместе.
Фото с сайта Государственной пограничной службы Украины.
Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела «Шегыни». Родители девушки против таких отношений, поэтому влюбленные нашли нестандартный способ быть вместе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Парень - 20-летний харьковянин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела необходимых документов, молодой человек предложил незаконно преодолеть границу. Несколько дней пара тщательно планировала свой маршрут, чем привлекла внимание оперативных сотрудников, которые и проинформировали пограничников о возможном правонарушении.

Иностранку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии. А ее совершеннолетнего спутника ждет ответственность. Обстоятельства правонарушения устанавливаются.


кордон порушення
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »