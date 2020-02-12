Как Ромео и Джульетта: На Львовщине молодая пара незаконно пересекла границу

Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела «Шегыни». Родители девушки против таких отношений, поэтому влюбленные нашли нестандартный способ быть вместе.

Фото с сайта Государственной пограничной службы Украины.

Молодую пару, которая вне пункта пропуска незаконно пересекла границу из Польши в Украину, задержали пограничники отдела «Шегыни». Родители девушки против таких отношений, поэтому влюбленные нашли нестандартный способ быть вместе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Парень - 20-летний харьковянин, работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому молодой человек нашел специфическое решение проблемы. Поскольку девушка не имела необходимых документов, молодой человек предложил незаконно преодолеть границу. Несколько дней пара тщательно планировала свой маршрут, чем привлекла внимание оперативных сотрудников, которые и проинформировали пограничников о возможном правонарушении.

Иностранку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии. А ее совершеннолетнего спутника ждет ответственность. Обстоятельства правонарушения устанавливаются.