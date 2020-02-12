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12 февраля 2020, 11:51

Стрельба в Мукачево: один из задержанных вышел на свободу

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12 февраля 2020, 11:51
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Один из водителей, которых задержали после стрельбы в Мукачево, внес залог в размере 315 тысяч гривен
Скрин с видео ТСН
Один из водителей, которых задержали после стрельбы в Мукачево, внес залог в размере 315 тысяч гривен

Как сообщает со ссылкой на ТСН, прошлую ночь на свободе провел один из двух водителей, которых на днях задержали на въезде в Закарпатье после стрельбы в Мукачево.

Как отмечается, Евгений Дребитко накануне внес 315 тысяч гривень залога. Такую меру пресечения на время следствия ему и другому задержанному - Игорю Смоляру выбрал 10 февраля Ужгородский суд.

"Им инкриминируют сопротивление полиции и покушение на жизнь правоохранителей. Дребитко и Смоляр - единственные, кто оказался за решеткой в результате спецоперации силовиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.

8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.

11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.


стрельба Мукачево арест залог
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