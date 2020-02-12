Стрельба в Мукачево: один из задержанных вышел на свободу

Один из водителей, которых задержали после стрельбы в Мукачево, внес залог в размере 315 тысяч гривен

Скрин с видео ТСН

Один из водителей, которых задержали после стрельбы в Мукачево, внес залог в размере 315 тысяч гривен