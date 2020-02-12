Стрельба в Мукачево: один из задержанных вышел на свободу
Как сообщает со ссылкой на ТСН, прошлую ночь на свободе провел один из двух водителей, которых на днях задержали на въезде в Закарпатье после стрельбы в Мукачево.
Как отмечается, Евгений Дребитко накануне внес 315 тысяч гривень залога. Такую меру пресечения на время следствия ему и другому задержанному - Игорю Смоляру выбрал 10 февраля Ужгородский суд.
"Им инкриминируют сопротивление полиции и покушение на жизнь правоохранителей. Дребитко и Смоляр - единственные, кто оказался за решеткой в результате спецоперации силовиков", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с участием Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В результате инцидента двое человек получили огнестрельные ранения.
8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию по задержанию членов преступной группировки, в результате которой задержаны семь человек.
11 февраля руководство полиции города было отстранено от обязанностей.
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