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12 февраля 2020, 11:28

Парадокс. В харьковском метро удвоились убытки после подорожания

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12 февраля 2020, 11:28
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Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" за 2019 составили 266,800 млн гривен, что вдвое больше по сравнению с 2018 годом
Фото: Скрин с сайта КП "Харьковский метрополитен"
Убытки коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" за 2019 составили 266,800 млн гривен, что вдвое больше по сравнению с 2018 годом

Об этом RegioNews сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре" со ссылкой на портал "Открытые данные Харькова".

"У харьковского метрополитена сложилась замечательная парадоксальная зависимость роста убытков от повышения стоимости проезда", - отметили активисты.

Они напомнили, что в начале 2018 года стоимость проезда в харьковском метро повысили с 4 до 5 гривен. Убытки метрополитена за 2018 составили 131,1 млн гривен.

В начале 2019-го стоимость проезда в харьковском метро повысили с 5 до 8 гривен. Но и убытки метрополитена за 2019 стали еще больше - 266,8 млн гривен.

В "Хац" также напомнили, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес в октябре 2019 года, объяснил убытки харьковского метрополитена следующим образом: "Билеты выкупили и когда мы разрешили покупать карточки - все стали покупать карточки. Все начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. Поэтому. Мы обратили на это внимание и разобрались - все из-за этих карточек. Все будет работать".


метро
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