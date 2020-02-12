Фирма экс-главного лесника Украины пытается узаконить нелегально выкопанные озера
ООО «Волынская ягодка» объявила о начале двух процедур оценки воздействия на окружающую среду орошения плантаций голубики в Шацком районе, пишет издание «Сила правды».
«Волынская ягодка» является наибольшим производителем голубики в области. Учредителями «Волынской ягодки» является Оксана Богдан, Ольга Погребник и Светлана Бондарь. Последние две - дочь и жена экс-руководителя Гослесагентства Владимира Бондаря. После посадки голубики в 2018 году фирме компенсировали из бюджета 3,18 млн грн.
В сообщениях о планируемой деятельности на 2020 год «Волынская ягодка» заявила, что хочет оборудовать 6 скважин и 2 водонакопительных бассейна общей площадью почти 52 тыс куб м. Воду для плантаций голубики будут брать из Припяти.
«На самом деле оба водоема уже давно существуют. Учитывая, что они были заполнены водой в сухом 2019-ом, можно с высокой вероятностью предположить, что и скважины уже построены », - рассказал аналитик Международной благотворительной организации« Экология-Право-Человек »Петр Тестов.
Создание искусственных водоемов относится к специальному водопользованию, оно является платным и для такой деятельности нужно получить специальное разрешение. «Волынская ягодка» разрешения не получала. Проблему с нелегальными водоемами заметили летом 2019 году, когда было зафиксировано резкое обмеление озера Свитязь, а затем падение уровня воды зафиксировали в других водоемах и даже частных колодцах в Шацком районе Волыни. Ученые в этом заподозрили неконтролируемое бурение частных скважин и плантации голубики, которые требуют значительных объемов воды для полива.
В января 2020 года прокуратура Волыни сообщила об открытом уголовное производство в отношении должностных лиц Госэкоинспекции, которые допустили такую ситуацию. В этом деле фигурируют также ООО Флора и ООО «Бугагро». Бенефициаром ООО «Буагро» указанный депутат Любомльской горсовета Волынской области Роман Строцюк. Владельцами ООО «Флора» является экс-замминистра Минэнерго Игорь Диденко и Роман Приходько. Конечная сумма ущерба, нанесенного экосистеме края, пока не определена. Нет и решения, что же делать с нелегальными водоемами, чтобы сохранить экосистемы Свитязя и Припяти.
- 22:50 12 февраля Парубия допросили в ГБР
- 20:00 12 февраля Опрос: как изменилось за год экономическое положение украинских семей
- 19:45 12 февраля ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе
- 19:40 12 февраля В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана
- 19:30 12 февраля Украинцы верят, что в стране дела идут в правильном направлении - опрос
- 19:16 12 февраля В харьковском зоопарке построят туалет за почти 17 миллионов
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання