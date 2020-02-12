Фирма экс-главного лесника Украины пытается узаконить нелегально выкопанные озера

Предприятие «Волынская ягодка», которое выращивает голубику, два года использовало ставки без платных спецразрешений. Скважины для прудов пробурили тоже нелегально, в результате чего мелеет озеро Свитязь и падает уровень воды в местных колодцах.

Предприятие «Волынская ягодка», которое выращивает голубику, два года использовало ставки без платных спецразрешений. Скважины для прудов пробурили тоже нелегально, в результате чего мелеет озеро Свитязь и падает уровень воды в местных колодцах.