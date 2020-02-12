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12 февраля 2020, 11:12

Новый глава Офиса президента: Ермак назвал приоритеты своей работы

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12 февраля 2020, 11:12
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Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе сегодняшнего своего брифинга рассказал, чем будет заниматься на новой должности
Фото: ОПУ
Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе сегодняшнего своего брифинга рассказал, чем будет заниматься на новой должности

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на трансляцию УНИАН.

По его словам, одним из приоритетных направлений его работы останется прекращение войны на оккупированном Донбассе.

"Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я руководствовался и занимался последнее время. Безусловно, сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже", - сказал глава ОФ.

Также Ермак подчеркнул, что его планирует более эффективно работать с губернаторами.

"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - заявил Ермак.

Он также добавил, что хочет, чтобы "Украина стала экономической Меккой".
"У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все, кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата", - сказал он.

Он также отметил, что ОПУ должен стать "экспертным офисом президента Украины, где сегодня будут сконцентрированы лучшие кадры, самые профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности".

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.


Андрей Ермак Офис президента
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