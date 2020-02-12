Новый глава Офиса президента: Ермак назвал приоритеты своей работы
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на трансляцию УНИАН.
По его словам, одним из приоритетных направлений его работы останется прекращение войны на оккупированном Донбассе.
"Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я руководствовался и занимался последнее время. Безусловно, сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже", - сказал глава ОФ.
Также Ермак подчеркнул, что его планирует более эффективно работать с губернаторами.
"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - заявил Ермак.
Он также добавил, что хочет, чтобы "Украина стала экономической Меккой".
"У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все, кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата", - сказал он.
Он также отметил, что ОПУ должен стать "экспертным офисом президента Украины, где сегодня будут сконцентрированы лучшие кадры, самые профессиональные, которые помогут президенту выполнять его функцию и достигать результатов во всех направлениях его деятельности".
Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначили Андрея Ермака.
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