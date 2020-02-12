Во Львове внедрили уникальную систему сбора вредного мусора
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Как отмечают в управлении экологии и природных ресурсов ЛГС, ртутовместительные отходы и батарейки от населения принимают бесплатно в определенном количестве. Для удобства жителей по городу курсирует Екобус.
"С 2014 года во Львове действует уникальная в Украине система сбора опасных отходов. Речь идет, в первую очередь, о ртутовместительных лампах, ртутных термометрах и батарейках. В настоящее время это — единственная система, которая работает в Украине. Ртутные лампы мы полностью перерабатываем и забираем из них ртуть. Насчет батареек, то львовское ГП «Бондаревка» является единственным на сегодняшний день предприятием, которое получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами. Сейчас готовится первая отправка батареек в Польшу на утилизацию. Стоит сказать, что это будут первые батарейки, которые пересекут границу страны для утилизации. Сейчас мы ждем только согласования со стороны польского правительства", - отметила начальник управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова.
Управление экологии ежемесячно публикует график размещения Екобуса для сбора опасных отходов от населения. Сбор этих материалов бесплатный для горожан, однако есть определенные ограничения в количестве. Сейчас здесь ищут способ, благодаря которому можно принимать опасные отходы от населения в полном объеме.
«Сейчас все батарейки, которые собраны на наших стационарных пунктах и на базе мобильных пунктов сбора (Екобусов), привозят к нам на предприятие в специально обустроенный склад опасных отходов. Там они все накапливаются для дальнейшего проведения утилизации. Поскольку в Украине нет ни одного лицензированного предприятия и ни одной технологии для утилизации опасных отходов, то с 2014 года, с момента начала программы сбора такого рода отходов, накоплено 28 тонн батареек», — рассказал начальник участка ГП «Бондаревка» Олег Янчишин.
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