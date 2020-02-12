18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 10:32

ЕС выделит 25 млн на оцифровку Украины

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 10:32
Читайте також українською мовою
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о помощи в 25 миллионов евро для цифровизации нашей страны
Фото: flickr/radziejewski
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о помощи в 25 миллионов евро для цифровизации нашей страны

Об этом, как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга 12 февраля в Киеве.

"Сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 миллионов евро в цифровизации нашей страны", - сказал он.

Как подчеркнул премьер, это поможет реализовать планы о том, чтобы в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, и в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг среди граждан.

Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.


Украина ЕС
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »