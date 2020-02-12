ЕС выделит 25 млн на оцифровку Украины

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о помощи в 25 миллионов евро для цифровизации нашей страны

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Украина и Европейский Союз подписали соглашение о помощи в 25 миллионов евро для цифровизации нашей страны

Об этом, как передает RegioNews со ссылкой на УНИАН, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совместного с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи брифинга 12 февраля в Киеве.

"Сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского Союза на 25 миллионов евро в цифровизации нашей страны", - сказал он.

Как подчеркнул премьер, это поможет реализовать планы о том, чтобы в течение трех лет оцифровать все публичные услуги, и в этом году перевести в онлайн 50 самых популярных услуг среди граждан.

Напомним, 6 февраля 2020 года приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания. В нем доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.



Сообщалось, что Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.