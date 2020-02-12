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12 февраля 2020, 10:15

Под Кабмином бастуют международные перевозчики

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12 февраля 2020, 10:15
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Организаторы акции хотят привлечь внимание к необходимости преодоления кризиса в международных перевозках, передает RegioNews.
«Если вы уважаете граждан Украины, то консультируйтесь с перевозчиками, - обратился к чиновникам Кабмина президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Леонид Костюченко.
Перевозчики заговорили о забастовке после того, как 1 января 2020 Мининфраструктуры ввело электронное бронирование разрешений на международные перевозки. Представители перевозчиков говорят, что с ними не проводилось ни одной консультации по этому вопросу. Между тем, система несовершенна: ажиотаж и очереди при бронировании, а следствие - длинные простой, сокращение рейсов в 5000 и потери более 20 млн грн. Водители недополучают зарплату, а заказчики вынуждены долго ждать необходимые им грузы.
Сейчас в Кабмин и на Бориспольскую трассу продолжают съезжаться перевозчики из разных регионов Украины. Водители требуют увольнения министра инфраструктуры и решительных действий от премьер-министра. Если до 11:00 не слышат ответа от чиновников, то обещают, что вся колонна поедет в город в Кабинет министров и продолжит свою акцию там.


#мітинг #перевізники
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