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12 февраля 2020, 10:13

Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть военного вертолета Ми-24

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12 февраля 2020, 10:13
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В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной техники
Фото: Служба безопасности Украины
В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Мужчина планировал пересечь границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.

На данный момент следователи собирают доказательства противоправной деятельности мужчины и его подельников, а также устанавливают источники происхождения агрегата.


военная техника
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