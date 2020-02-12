Житель Луганской области пытался вывезти в Россию часть военного вертолета Ми-24

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной техники

Фото: Служба безопасности Украины

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины предупредила незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Мужчина планировал пересечь границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник.

На данный момент следователи собирают доказательства противоправной деятельности мужчины и его подельников, а также устанавливают источники происхождения агрегата.