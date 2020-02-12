На Львовщине в отеле отравились 14 человек

Во Львовской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек, четыре из которых - дети

Фото: flickr/ysano

Во Львовской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек, четыре из которых - дети