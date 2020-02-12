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12 февраля 2020, 09:44

На Львовщине в отеле отравились 14 человек

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12 февраля 2020, 09:44
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Во Львовской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек, четыре из которых - дети
Фото: flickr/ysano
Во Львовской области с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек, четыре из которых - дети

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Информация о госпитализации указанных лиц в Сколевскую ЦРБ поступила спасателям 11 февраля.

Как сообщается, все пострадавшие питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколивской ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.


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