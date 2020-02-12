18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 09:29

ЦРУ вместе с разведкой ФРГ поймали на шпионаже в сотни странах

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 09:29
Читайте також українською мовою
ЦРУ было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру, и в сотрудничестве с немецкой разведкой следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты
Фото: flickr/jonathanmcintosh
ЦРУ было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру, и в сотрудничестве с немецкой разведкой следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты

Как пишет RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду", открытие, описанное в докладе ЦРУ как "разведывательный переворот века", впервые представлено в совместном расследовании газеты Washington Post и немецкого издания ZDF.

По данным СМИ, компания Crypto AG была доминирующим производителем шифровальных устройств со времен Второй мировой войны до начала XXI века.

Также было секретное совместное партнерство между ЦРУ и западнонемецкой разведкой, которое было известно под кодовыми названиями "Тезаурус" и "Рубикон".

"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за привилегию прочтения их самых секретных сообщений по крайней мере двумя зарубежными странами", - говорится в докладе ЦРУ.

Также отмечается, что немецкое шпионское агентство, BND, покинуло операцию в начале 1990-х годов из-за страха разоблачения, но ЦРУ не продавало активы компании до 2018 года.

Кроме того, в докладе говорится о том, что ни Китай, ни Советский Союз не покупали шифровальные устройства компании Crypto, подозрительно относились к ее происхождению, но она продавала свою продукцию в более чем в 100 других странах.

Сообщается, что Иран также был клиентом Crypto, что позволило ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками в 1979 году. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица приветствовали друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.


США ЦРУ разведка шпионы слежка Германия
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »