ЦРУ вместе с разведкой ФРГ поймали на шпионаже в сотни странах
Как пишет RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду", открытие, описанное в докладе ЦРУ как "разведывательный переворот века", впервые представлено в совместном расследовании газеты Washington Post и немецкого издания ZDF.
По данным СМИ, компания Crypto AG была доминирующим производителем шифровальных устройств со времен Второй мировой войны до начала XXI века.
Также было секретное совместное партнерство между ЦРУ и западнонемецкой разведкой, которое было известно под кодовыми названиями "Тезаурус" и "Рубикон".
"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за привилегию прочтения их самых секретных сообщений по крайней мере двумя зарубежными странами", - говорится в докладе ЦРУ.
Также отмечается, что немецкое шпионское агентство, BND, покинуло операцию в начале 1990-х годов из-за страха разоблачения, но ЦРУ не продавало активы компании до 2018 года.
Кроме того, в докладе говорится о том, что ни Китай, ни Советский Союз не покупали шифровальные устройства компании Crypto, подозрительно относились к ее происхождению, но она продавала свою продукцию в более чем в 100 других странах.
Сообщается, что Иран также был клиентом Crypto, что позволило ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками в 1979 году. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица приветствовали друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.
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