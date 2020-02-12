ЦРУ вместе с разведкой ФРГ поймали на шпионаже в сотни странах

ЦРУ было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру, и в сотрудничестве с немецкой разведкой следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты

Фото: flickr/jonathanmcintosh

ЦРУ было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру, и в сотрудничестве с немецкой разведкой следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты