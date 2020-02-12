Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Украинец Семен Новиков получил "золото" континентальных соревнований по греко-римской борьбе на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Риме в весовой категории до 87 кг

Фото: noc-ukr.org

Украинец Семен Новиков получил "золото" континентальных соревнований по греко-римской борьбе на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Риме в весовой категории до 87 кг