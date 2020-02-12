Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Об этом RegioNews сообщили в пресс-слжбе Национального олимпийского комитета Украины.
Как стало известно, Новиков после побед над испанцем Жесус Фреснеда (9:0), Метеханом Башаром из Турции (7:2) и россиянином Александром Комаровым (5:3) в финале уверенно победил неоднократного призера чемпионатов мира, чемпиона Европы-2017 венгра Виктора Льоринца (7:1).
"Двукратный чемпион мира U-23, которому недавно была назначена ежемесячная стипендия президента НОК Украины Сергея Бубки, в финале не оставил шансов опытному венгру Виктору Льоринцу (7-1)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в весе до 63 кг харьковчанин Ленур Темиров получил бронзовую медаль.
Еще одну награду - бронзовую в актив украинцев положил Николай Кучмий (до 130 кг).
В свою очередь, Владимир Яковлев (77 кг) в матче за "бронзу" уступил шведу Алексу Бьюдбергу (2: 5) и занял пятое место.
Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.
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