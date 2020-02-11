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11 февраля 2020, 19:41

Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море

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11 февраля 2020, 19:41
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Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины к началу лета 2020 года
Фото: wikimedia.org
Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины к началу лета 2020 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Радио Свобода адмирала Игоря Воронченко, командующего Военно-морских сил Украины.

"Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по поводу обстрела "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов", - рассказал он.

По словам Воронченко, сейчас ожидается приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах.

"Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - отметил адмирал.

Напомним, 20 ноября 2019 года захваченные у берегов аннексированного Крыма в 2018 году украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года содержания в оккупированном Крыму. Несколькими месяцами ранее Россия освободила из плена их экипажи - 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми, а не по решению Международного трибунала по морскому праву.


корабли захват Военно-морские силы
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