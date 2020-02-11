Стало известно, когда возвращенные РФ корабли выйдут в море

Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины к началу лета 2020 года

Фото: wikimedia.org

Возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины к началу лета 2020 года