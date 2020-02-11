За организацию заказного убийства в Ровном задержали экоактивиста Давида Николаева

Жена задержанного считает сегодняшние события давлением со стороны правоохранительных органов и связывает его с попыткой рейдерского захвата бизнеса Николаева

На фото: Давид Николаев (в центре)

Жена задержанного считает сегодняшние события давлением со стороны правоохранительных органов и связывает его с попыткой рейдерского захвата бизнеса Николаева

Посилачись на собственные источники, Суспільне сообщает, что за организацию заказного убийства силовики задержали общественного активиста Давида Николаева. Эту информацию подтвердила также его жена Любовь Украинчук. Она сказала, что по ее мнению это давление на мужа со стороны правоохранительной системы по его общественную деятельность и противодействие разворовыванию леса и янтаря.

Любовь Украинчук отметила, что доказательств совершения или подготовки к совершению преступления правоохранители не имеют, поэтому Давид Николаев обжаловать действия силовиков. Украинчук добавила также, что, по ее мнению, это может быть связано с попыткой рейдерского захвата предприятия ее мужа.

Давида Николаева повезли в Киев, где завтра будут выбирать ему меру пресечения.

Между тем телеграмм канал Штирлиц сообщил, что целью киллера был другой житель - «унсовец» Владимир Кубюк по прозвищу Кубик. Кубюк известен тем, что 4 года назад вместе с соратниками из УНСО и общественной организации «Полесье» проводил «мусорную люстрации» главы профсоюзов Ровенской Николая Шершуна.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Ровно задержали организатора заказного убийства активиста эколога.

Также известно, что на Ровенщине супругов Николаева и Украинчук называют "одиозным". http://charivne.info/news/odiozne-podruzhzhya-z-rivnoho-z-radykalnymy-elementamy-zakhoplyuvalo-hotel-kozatskyj.