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11 февраля 2020, 19:25

Фонд госимущества решил, что делать с долгами ОПЗ

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11 февраля 2020, 19:25
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Фонд государственного имущества Украины разрабатывает механизмы реструктуризации долга Одесского припортового завода перед кредиторами для дальнейшего расчета с ними
Фото: facebook
Фонд государственного имущества Украины разрабатывает механизмы реструктуризации долга Одесского припортового завода перед кредиторами для дальнейшего расчета с ними

Как передает RegioNews, ссылаясь на УНИАН, об этом во время посещения завода заявил заместитель председателя ФГИУ Сергей Игнатовский.

По его словам, проблема задолженностей не повлияет на производственный процесс предприятия.

Также он добавил, что для обеспечения максимально конкурентной приватизации ОПЗ на предприятии работает инвестиционный советник, деятельность которого будет способствовать финансовому оздоровлению завода и дальнейшему привлечению инвесторов, гарантировать модернизацию предприятия.

В основу стратегии развития ОПЗ положено устойчивое развитие предприятия, обеспечение интересов государства и работников. Ключевые вопросы посещения завода были связаны с перспективой функционирования предприятия и проведением запланированной его приватизации. Игнатовский заверил, что государство не допустит реализации рисков, связанных с продажей завода.

"Существуют опасения, что после приватизации завод будет порезан на металлолом. Спешу развеять эти страхи – государство будет пристально следить за соблюдением инвестиционного договора и осуществлять предусмотренные законами меры в случае его нарушения", - цитирует заместителя главы ФГИУ пресс-служба фонда.

Как известно, Одесский припортовый завод входит в число объектов большой приватизации в Украине, продажа которых будет осуществляться с привлечением инвестиционных советников.

СПРАВКА: Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.


долги Фонд госимущества ОПЗ реструктуризация
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