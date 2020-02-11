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11 февраля 2020, 19:03

МИД Украины ответил на слова Лаврова об обмене послами

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11 февраля 2020, 19:03
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В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла.
Фото: wikipedia.org
В Министерстве иностранных дел Украины заявили об отсутствии оснований повышать статус дипломатических отношений с Российской Федерацией путем назначения посла.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный ответ Министерства, который есть в распоряжении УНИАН.

"Учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупацию Россией украинских территорий, нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал Regionews, 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "не против" вернуть своего посла в Киев, а посла Украины - в Москву.

В Кремле подтвердили готовность направить посла России в Киев, хотя предметных переговоров по этому поводу не было.


Россия Украина послы МИД
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